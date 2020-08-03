مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد عن تسجيل 167 حالة إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

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