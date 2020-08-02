سقوط جديد لدبلوماسية تركيا

المصدر: دبي، بنغازي - البيان

أكدت الإمارات أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده، وأن العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد. وكتب معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في «تغريدة» على «تويتر»: إن «التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده، منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي».

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، لـ«البيان» أنّ زمن السلطان العثماني وفرمانات الباب العالي مضى إلى غير رجعة، معرباً عن إدانته لتصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، العدوانية بحق دولة الإمارات.

وأكّد الحويج في تصريحات لـ«البيان» أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأن محاولات النظام التركي استعادة الماضي المندثر ليست سوى أوهام لن تتحقق، بل ستتحطم أمام إرادة الشعب الليبي، والجيش الوطني، وعزيمة رجاله، والتفاف أشقائه العرب حوله.ولفت الحويج إلى أنّ الإمارات أرسلت مسبار الأمل نحو المريخ، وبادرت بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، فيما لم تصدّر تركيا للعالم سوى الإرهاب، مشيراً إلى أنّ البون شاسع بين بناة الأمل وصانعي الحضارة ومتبني قيم السلام والمحبة والعدالة، وبين دعاة الفتن والحروب ورعاة التطرّف والإرهاب.

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