الإمارات تسيّر قافلة مساعدات إغاثية إلى سقطرى

المصدر: عدن - البيان

سيّرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية قافلة غذائية جديدة لسكان مركز جوه محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، إذ وُزّعت المساعدات على سكان مركز جوه، ضمن خطتها الإنسانية والإغاثية لكل مناطق الأرخبيل. إلى ذلك، وزّعت المؤسسة هدايا العيد على أطفال أرخبيل سقطرى، وشاركتهم الفرحة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فيما واصلت توزيع المساعدات الغذائية على السكان. ومع حلول صباح أول أيام العيد جابت الفرق الإغاثية التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية مختلف مناطق الأرخبيل، توزّع الهدايا على الأطفال وتشاركهم الفرحة، لترسم الابتسامة على شفاههم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز