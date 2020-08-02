«خليفة الإنسانية» توزّع هدايا العيد على أطفال سقطرى

المصدر: عدن - البيان

وزّعت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، هدايا العيد على أطفال أرخبيل سقطرى، وشاركتهم الفرحة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فيما واصلت توزيع المساعدات الغذائية على السكان. ومع حلول صباح أول أيام العيد، وبدء الأهالي الاحتفال بقدومه، جابت الفرق الإغاثية التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، مختلف مناطق الأرخبيل توزّع الهدايا على الأطفال ومشاركتهم الفرحة، لترسم الابتسامة على شفاههم.

وقدمت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، هدايا عينية على الأطفال في الشريط الساحلي الغربي من محافظة أرخبيل سقطرى. وشمل توزيع الهدايا على الأطفال، مناطق عبلهن وسلمهو وسندافة وشرط وغبة وعلامة وديحمض وصتمو وحافة، فيما سيمتد توزيع الهدايا لكل أطفال مناطق الساحل الغربي. إلى ذلك، سيّرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، قافلة غذائية جديدة لسكان مركز جوه محملة بالمواد الغذائية الأساسية، إذ وُزّعت المساعدات على سكان مركز جوه، ضمن خطتها الإنسانية والإغاثية لكل مناطق الارخبيل.

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