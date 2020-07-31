الملك سلمان يهنئ الجميع بعيد الأضحى

المصدر: رويترز

نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تغريدة على تويتر في وقت مبكر اليوم الجمعة هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في التغريدة "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية".

وقال "نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته وكل عام وأنتم بخير".

أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) July 31, 2020

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