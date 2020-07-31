مصر تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الخميس تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة مقابل 409 إصابات و37 وفاة أول أمس الأربعاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالة تم شفاؤها، و 4774 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز