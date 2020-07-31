بالفيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام، عقب اكتمال وصولهم إلى مشعر مزدلفة بعد وقفهم على صعيد عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة قدمتها الجهات الحكومية السعودية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد المشعر الحرام بجميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية وفق البورتوكولات الصحية لحج هذا العام1441هـ ، بما يضمن أمن وصحة الحجاج خلال تواجدهم داخل المسجد، إلى جانب تعقيم وتطهير المسجد بتقنية الأوزون الصديقة للبيئة وتزويد مرافق المسجد كافة بالشاشات التوعوية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأثنى حجاج بيت الله الحرام على الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة في تهيئة مسجد المشعر الحرام، وتقديم البرامح التوعوية والإرشادية ليؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة.

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