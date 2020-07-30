حجاج بيت الله الحرام يتأهبون للوقوف بعرفات

المصدر: د ب أ

يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم صباح اليوم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، بعد مبيتهم أمس الأربعاء بمشعر منى، حيث قضوا يوم التروية.

وقبل تصعيدهم إلى منى، توافد الحجاج مع اشراقة صباح يوم أمس إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وسط منظومة وتدابير صارمة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية وخدمات متكاملة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أنه "إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن "رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين".

كما نقلت (واس) عن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قوله إن "حج هذا العام أعدت له خطة استثنائية.. حيث روعي فيها التركيز على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع وضع آلية للدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام تبدأ من الساحات بتخصيص مجموعة من المسارات في ساحتي المسجد الغربية والجنوبية وفي الأبواب الخاصة بالدخول والخروج، بالإضافة إلى مسارات في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، وبما يساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد المكاني مع وضع مسارات في الطواف والمسعى حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن".

ولفت الأحمدي إلى أن "خطة أمن المسجد الحرام في هذا الموسم تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام".

وأضاف أن "الخطة اشتملت على ‏نقاط للمنع والتحكم وعلى طوق أمني حول المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين الذين يحاولون أداء فريضة الحج دون تصريح، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، إضافة إلى مركزين للمراقبة التلفزيونية أحدهما بالمسجد الحرام والآخر في مشعر منى، وكلاهما مزود بأحدث التقنيات اللازمة للمراقبة وإدارة العمليات و مساعدة رجال الأمن العاملين في الميدان في تنفيذ الخطط الأمنية".

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