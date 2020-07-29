مصر تعلن خروج جميع حالات "كورونا" من نُزل الشباب

المصدر: د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم، خروج جميع حالات "كورونا" من نُزل الشباب في أنحاء البلاد.

وقالت خلال اجتماع للحكومة اليوم: "تم البدء في إغلاق نُزل الشباب في الثامن من يونيو الماضي، فيما خرجت أمس بقية الحالات بجميع نُزل الشباب على مستوى الجمهورية".

وكانت مصر قررت تخصيص نُزل الشباب والمدن الجامعية لاستضافة حالات الإصابة البسيطة بـ"كورونا" والعزل الصحي للعائدين من الخارج.

وأشارت زايد، وفقاً لصفحة رئاسة الوزراء المصرية على "فيسبوك"، إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي مستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، إذ سجل في الفترة من 18-24 يوليو عدد 4360 حالة، مقارنة بـ5413 حالة خلال الفترة 11-17 يوليو.

إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتوصيات للحفاظ على تسطيح منحنى الإصابات، خاصة في فترة عيد الأضحى.

وسجلت مصر إجمالاً 92947 حالة إصابة بـ"كورونا"، تعافت منها 35959 حالة، وتوفي 4691.

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