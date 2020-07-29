الكويت تخفض 25% من الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي سعود الحربي عن إصداره قرارا وزاريا بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2021/2020 بتخفيض نسبة 25% من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2019/2020، وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي الجديد وإلى حين السماح للطلاب بالعودة إلى المدارس.

وأكد الحربي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمة بتفعيل التعليم عن بُعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن آلاف الفصول.

كان وزير التربية قد أنهى في 16 يوليو الجاري العام الدراسي لجميع المراحل، في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وتعمل وزارة التربية في الوقت الحالي على تدريب المعلمين على التدريس عبر الإنترنت للاستعداد للعام المقبل.

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