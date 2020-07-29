منع 14 قيادياً من السفر في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة -كما أسمتها- عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ 10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.

وقالت المصادر إنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع للقبس عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى.

وأشارت القبس إلى أنه بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

وفي ما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ 300 مواطن، موضحاً أن إدارة التنفيذ الجنائي «الإنتربول» أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية.

ونشرت القبس أسماء أبرز الممنوعين من السفر، وهم: الشيخ أحمد الخليفة، الشيخ خالد الجراح، الشيخ صباح المبارك، علي العبيدي، وليد الصانع، جسار الجسار ، خالد السهلاوي، محمود عبدالهادي، حمد علي الوزان، إقبال الخلفان، ماهر البغلي، فهد الباز، حمد البنوان، وائل الفريح.

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