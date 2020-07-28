اكتمال الاستعدادات في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

المصدر: واس

أكد اللواء محمد بن وصل الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، جاهزية قوة المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم يوم التروية.

وأوضح اللواء الأحمدي أن خطة أمن المسجد الحرام في هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن قاصدي بيت الله الحرام وسلامتهم، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وُضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج.

وذكر أنه خُصّصت مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى.

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