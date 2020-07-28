السيسي: معركة التفاوض بشأن سد النهضة قد تطول

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، حرص بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي من خلال التفاوض الذي قد يطول، مشدداً على عدم التوقيع على شيء لن يحقق المصلحة القومية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على الطريق بين القاهرة والسويس، اليوم، إن "قلق الشعب المصري من سد النهضة هو قلق مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد من عدالة موقفنا في سد النهضة".

وأضاف: "هذه القضية تاريخية، مثل الهرم والحضارة المصرية، قامت منذ آلاف السنين على ضفاف هذا النهر العظيم، ومن هنا تأتي عدالة موقفنا وقضيتنا في سد النهضة، لكن في الوقت ذاته الموقف المصري الثابت أنه إذا كان من حق الدول استخدام المياه في التنمية فمن حقنا نحن عدم تعرضنا لأي ضرر".

وقال السيسي: "نحن في معركة تفاوض ربما ستطول، ولكن لن نوقّع على شيء لن يحقق المصلحة القومية"، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الإعلام بدور دون استخدام لغة التهديد.

وأضاف السيسي: "لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي، سواء في قضية المياه أو غير ذلك".

ولفت الرئيس المصري إلى أن "شواغلنا هي العمل، لأن العمل يمنحنا القوة والردع لمن يحاول المساس بحقوقنا"، داعياً إلى تكثيف العمل وزيادة الإنتاج.

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