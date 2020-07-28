انفجاران في قاعدة "سبايكر" الجوية بصلاح الدين العراقية

المصدر: د ب أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء أمس الاثنين، حدوث انفجارين في قاعدة ماجد التميمي "سبايكر" الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز، حدث انفجاران في قاعدة ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضافت الخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق، الذي نجم عن هذين الانفجارين، وأنه لا توجد خسائر بالأشخاص.

وأمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرض معسكر التاجي شمال بغداد لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، انطلقت من منطقة سبع البور.

وأوضحت الخلية أن هذه الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبب أضراراً كبيرة بإحدى الطائرات، في حين سقط الصاروخ الثاني على مخزن المدافع والأسلحة، مخلفاً أضراراً مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش، لكنه لم ينفجر.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ مطلع العام الجاري هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون والمنطقة الخضراء في بغداد، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.

كان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد وجه تحذيراً شديد اللهجة، إلى الجهات التي تطلق الصواريخ، مشيرا إلى أنها "مهددة لاستقرار العراق".

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