المغرب يغلق مدنه الكبرى بعد قفزة في إصابات كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارتا الصحة والداخلية في المغرب أمس الأحد إن السلطات ستمنع المواطنين من دخول بعض من أكبر مدن المملكة ومغادرتها اعتبارا من منتصف الليل لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وتشمل المدن التي ستغلق الدار البيضاء، المركز الاقتصادي المهم، وطنجة ومراكش وفاس ومكناس.

كانت البلاد قد خففت إجراءات العزل العام قبل شهر على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الدولية ماعدا الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط الجوية الوطنية لنقل المواطنين أو المقيمين الأجانب.

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