الجزائر تمدّد التدابير الوقائية من كورونا أسبوعين آخرين

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأحد، تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، إنه تقرر تمديد إجراء حظر التجوال الجزئي لمدة 15 يوما في 29 ولاية ( من أصل 48) من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـتالي.

كما تم تمديد منع السير لمدة 15 يوما أيضا بما فيها السيارات الخاصة، وتعليق نشاط النقل الحضري الحكومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات الـ29.

وخولت الحكومة للولاة ( المحافظين) باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات حظر التجوال الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

ودعت الحكومة الـمواطنين إلى مضاعفة اليقظة وبالأخص خلال أيام عيد الأضحى الـمبارك.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الأحد 1155 وفاة و27 ألفا و357 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 18 ألفا و471 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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