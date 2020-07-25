مقتل 20 قروياً في جنوب دارفور

المصدر: رويترز

أكد شهود عيان وزعيم محلي، اليوم، أن ما لا يقل عن 20 شخصاُ قتلوا وأصيب 22 آخرون عندما أطلق مسلحون من ميليشيا مجهولة النار على قرية في ولاية جنوب دارفور.

وأطلق المهاجمون، الذين كانوا يمتطون جياداً وجمالاً، النار على القرويين في منطقة أم دوس التي تقع على بعد نحو 90 كيلومتراً من نيالا عاصمة جنوب دافور، حسبما قال زعيم محلي.

وقال شاهد إن "ميليشيات هاجمتنا وسيطرت على أرضنا قبل سنوات، والآن يريدون طردنا من ديارنا ومزارعنا من جديد".

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال عنف قامت بها ميليشيات شمالي دارفور في الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 يوليو.

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