وزير الحج السعودي: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

المصدر: د ب أ

أكد ‏وزير ‎الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وقال الوزير السعودي في بيان له اليوم الجمعة" إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام".

وأشار إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت "بشفافية تامة"، مشيرا الى "أن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية"، قائلاً: "المهم لدى الجهات كافة ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم".

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام.

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الأعداد سترتفع لتصل إلى نحو عشرة آلاف.

وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، لن يشارك ملايين الحجاج من خارج السعودية في مناسك الحج وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 5ر2 مليون شخص أدوا المناسك العام الماضي.

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