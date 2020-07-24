الجيش الليبي يحصّن خطوط الدفاع في سرت

المصدر: عواصم - البيان

أتمّ الجيش الوطني الليبي تأهّبه لمواجهة أي عدوان تركي محتمل بتحصين خطوط الدفاع في سرت.

وشدّد مصدر عسكري ليبي في تصريحات لـ«البيان»، على استعداد الجيش الوطني لصد أي عدوان تركي على سرت والجفرة، مشيراً إلى أنّ المعركة وحال اندلاعها ستتحول بإرادة الشعب وقواته المسلحة لمناسبة تحرير كامل أرجاء البلاد من الغزاة الأتراك والمرتزقة والإرهابيين.

وأوضح المصدر، أنّ الجيش الوطني يمتلك الإمكانات البشرية والعتاد العسكري، بما يضمن له الانتصار في معركة استرداد السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية. كما ثبّتت البحرية الليبية، منظومة صاروخية مضادة للسفن والبوارج الحربية المعادية على امتداد الشريط الساحلي بين سرت والحدود البحرية مع مصر.

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