الجيش الليبي يحصن خطوط الدفاع في سرت

المصدر: عواصم- البيان

وضع الجيش الليبي قواته على أهبة الاستعداد، لمواجهة أي عدوان تركي محتمل، حيث حصن خطوط الدفاع عن سرت.

وأكد مصدر عسكري ليبي في تصريحات لـ«البيان» استعداد الجيش الليبي لصد أي عدوان تركي على مدينة سرت ومنطقة الجفرة.

وقال المصدر إن «المعركة في حال اندلاعها، ستتحول بإرادة الشعب الليبي وقواته المسلحة إلى مناسبة لتحرير كامل أرجاء البلاد من الغزاة الأتراك وجماعات المرتزقة والإرهابيين»، لافتاً إلى أن «لدى الجيش من الإمكانات البشرية والعتاد العسكري، ما يضمن له الانتصار في معركة استرداد السيادة الوطنية على كل الأراضي الليبية».

وأوضحت المصادر أن الجيش عزز تحصيناته للمنشآت الحيوية والحقول النفطية في مناطق الجنوب بعد حصوله على معطيات تفيد بسعي النظام التركي لتحريك أعداد من المرتزقة والإرهابية إلى إقليم فزان، لبث الفوضى بين السكان المحليين. وأضافت المصادر أن سلاح الجو الليبي يقوم بطلعات جوية على مدار الساعة لتأمين مناطق الجنوب.

وخاطب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري الليبيين بالقول «نبشركم بأن قواتكم المسلحة طيلة هذه الفترة تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهاب والمجرمين والغزاة الأجانب»، وأوضح أنه «تم تحصين خطوط الدفاع عن سرت ودعمها بالأسلحة الثقيلة المدفعية والمدفعية الصاروخية والرادارات وأسلحة الدفاع الجوي والصواريخ».

جاهزية تامة

وتابع خلال مؤتمر صحافي «الآن تم رفع الكفاءة القتالية لكامل الوحدات العسكرية غرب مدينة سرت أو وحدات الاحتياط، القوات الجوية في جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ على الأراضي الليبية وللتعامل مع أي تحرك للميليشيات، القوات الجوية قادرة على ضرب أي هدف على الأراضي الليبية والرسائل السابقة قد وصلت كما ينبغي».

من جهتها، قامت البحرية الليبية بتثبيت منظومة صاروخية مضادة للسفن والبوارج الحربية المعادية على امتداد الشريط الساحلي بين سرت والحدود البحرية مع مصر، وقال رئيس أركان البحرية في الجيش اللواء فرج المهدوي: إن الجيش أصبح لديه القدرة، اليوم، على تدمير أيّ سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي، مشيراً إلى أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أي سفينة.

بدوره،قال مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية العقيد أبوبكر البدري: «سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية». وأضاف: «لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا».

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