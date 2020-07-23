الكويت تعلن إقامة صلاة ‎عيد الأضحى في جميع المساجد والمصليات الخارجية

المصدر: د ب أ

وافق مجلس الوزراء الكويتي على إقامة صلاة‎ عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها‎ وزارة الأوقاف.

وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي أنه تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 9 مساء حتى الساعة 3 فجرا، على أن يتم مراجعة القرار في أول إجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى.

كما قرر إلغاء عزل محافظة الفروانية اعتبارا من الساعة 5 فجرا يوم الأحد المقبل.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتشمل المرحلة الثالثة عودة تشغيل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50 % من العدد الكلي وعودة عمل سيارات الأجرة والسماح لراكب واحد فقط، وزيارات دور الرعاية الاجتماعية.

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