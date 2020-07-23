رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر

المصدر: د ب أ

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الخميس، 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 18 حالة عن اليوم السابق.

وهي أكبر حصيلة يومية تعلنها الجزائر منذ ظهور الوباء في نهاية فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و448.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 13 وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1124.

كما أشار إلى تماثل 386 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 17 ألفا و369. بينما يتواجد 66 مريضا في العناية المركزة.

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