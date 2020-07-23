عمان تسجل 1099 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة تحذر

المصدر: د ب أ

حذر وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الخميس من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إن لم يتم الالتزام بالإجراءات.

وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمواجهة كورونا، إن الإغلاق في السلطنة تم تدريجياً في المناطق المنتشر فيها المرض حتى جاء الاغلاق الكلي.

وأضاف أن الغالبية العظمى على مستوى العوائل ملتزم، ولكن هناك من يستهتر، لذا تم اتخاذ قرار الإغلاق، موضحا أن المشكلة ما زالت قائمة والمجتمع الجزء الأساسي من الحل.

وقررت سلطنة عمان منع الحركة والإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

وأعلن وزير الصحة تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 355 حالة.

وقال وزير الصحة، خلال المؤتمر، إنه تم تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 72 ألفا و647 حالة.

وأشار إلى أن 3427 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 51 ألفا و349 شخصا.

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