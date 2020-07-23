الجيش الليبي يسقط طائرة تركية

المصدر: د ب أ

أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إسقاط طائرة تركية في مدينة سرت.

وقالت الغرفة إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية، وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت".

وأمس الأربعاء، أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي: أن محاور مدينتي سرت والجفرة "تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية"، مجددا تأكيد "استعداد قوات الجيش لأية مواجهة عسكرية محتملة".

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