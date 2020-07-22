الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويهاجم الصيادين في غزة

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينياً من الضفة، كما هدمت منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء في القدس، وهاجمت مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة بالرصاص.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين كما اعتقلت ثلاثة في مدينة رام الله وثلاثة أيضاً في طوباس.

من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال، منزلاً قيد الإنشاء في حي الشيّاح بجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر في البلدة، بأن المنزل مساحته حوالي 90 متراً مربعاً.

أما في غزة فقد هاجمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، وأطلقت النار تجاه المزارعين والأراضي الزراعية شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهم على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما اضطرهم لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج العنصري الفاصل شرق غزة نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم والعودة إلى منازلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، وتحرم الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر القطاع.

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