مصر تسجل 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية "الثلاثاء" إنها سجلت 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة طفيفة عن أعداد أمس الاثنين التي بلغت 627.

لكن أعداد الوفيات تراجعت اليوم مقارنة بأمس، إذ رصدت مصر 47 حالة وفاة مقارنة بواحد وخمسين حالة الاثنين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن عدد من تماثلوا للشفاء من المرض ارتفع إلى 29473.

وأضاف مجاهد أن العدد الإجمالي للحالات في مصر ارتفع إلى 89078.

وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.



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