الكويت: 4 وفيات و671 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 412.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 671 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60 ألفاً و434 حالة.

وأشار السند إلى وجود 127 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 580 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 50 ألفاً و919.

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