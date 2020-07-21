السعودية: تسليم كسوة الكعبة المشرفة غداً الأربعاء

المصدر: د ب أ

يسلم مستشار "خادم الحرمين الشريفين" أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدا الاربعاء كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أنه سيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة ( 30 يوليو الجاري) جرياً على العادة في كل عام .

ووفق الوكالة، تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام النبي محمد والصحابة الكرام من بعده.

ويتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعداداً لاستقبالهم صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

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