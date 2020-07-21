مصر تسجل 627 إصابة جديدة و50 وفاة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 627 حالة إصابة و50 وفاة بفيروس كورونا "الاثنين" مقابل 603 إصابات و51 وفاة "الاحد".

وذكرت الوزارة أن 544 متعافيا غادروا المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة".

وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.

كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي منذ عدة أيام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز