مصر: الأولوية للتفاوض بشأن ليبيا وسد النهضة

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على مستجدات ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني. وأكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

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