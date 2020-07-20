تعز تنتفض في وجه مخطّطات «الإخوان»

المصدر: (تعز - وكالات)

تظاهر آلاف اليمنيين في محافظة تعز، تعبيراً عن رفضهم مخططات حزب الإصلاح الإخواني، والساعية لتفجير معارك جانبية في بلدة الحجرية الاستراتيجية. كما نظّم موظفو المحافظة، أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بالاقتحام المسلح الذي نفذته ميليشيا إخوانية على مقر السلطة المحلية اليومين الماضيين. ودانت الوقفة، قيام مسلحين موالين لـ«الإصلاح» بتحطيم مكاتب في مقر المحافظة، وطرد الموظفين بقوة السلاح. ورفع المحتجون، لافتات تدين تلك الأعمال الهمجية، وفقاً لبيان عن مكتب إعلام تعز. وأكد المحتجون دعم قوات الجيش والأمن اليمني في المطالبة بحقوقهم بالوسائل القانونية والسلمية، مطالبين قيادة السلطة المحلية بتوفير الحماية الأمنية لموظفي مقر المحافظة.

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