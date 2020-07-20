تعز تنتفض في وجه «الإخوان»

المصدر: تعز - وكالات

تظاهر آلاف اليمنيين في تعز، تعبيراً عن رفضهم مخططات حزب الإصلاح الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، والساعية لتفجير معارك جانبية في بلدة الحجرية الاستراتيجية، تنفيذاً لمخططات خارجية.

كما نظّم موظفو محافظة تعز اليمنية، أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بالاقتحام المسلح الذي نفذته ميليشيا إخوانية على مقر السلطة المحلية اليومين الماضيين.

ودانت الوقفة، قيام مسلحين موالين لحزب الإصلاح بتحطيم عدد من مكاتب مقر المحافظة وطرد الموظفين بقوة السلاح. ورفع المحتجون، لافتات تدين تلك الأعمال الهمجية، مهما كانت المبررات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب إعلام تعز. وأكد المحتجون دعم قوات الجيش والأمن اليمني في المطالبة بحقوقهم بالوسائل القانونية والسلمية، مطالبين قيادة السلطة المحلية بتوفير الحماية الأمنية الكافية لموظفي مقر المحافظة بما يضمن عدم تكرار الاعتداءات. في الأثناء، داهمت عناصر إخوانية، حديقة مائية للأطفال بمحافظة تعز وهددوا بإغلاقها.

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