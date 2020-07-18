مصر.. البابا تواضروس الثاني يرد على خبر إصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

نفى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، إنها شائعات كاذبة.

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوي ويتابع كافة أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

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