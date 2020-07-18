3 وفيات و683 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 407 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السنداليوم إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 58 ألفاً و904 حالات.

وأشار إلى وجود 137 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 639 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 49 ألفاً و20.

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