مصر ترفض «الإجراءات المنفردة» بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة - وكالات، الخرطوم - طارق عثمان

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ثوابت بلاده من أزمة سد النهضة، انطلاقاً مما تمثله مياه النيل من قضية وجودية للشعب المصري. وأكّد السيسي، على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وأعلن السودان، تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة مصغّرة حول السد، الثلاثاء المقبل، للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان. وفي تصريحات لـ«البيان»، قال وزير الري السوداني السابق، عثمان التوم، إن الخطوة الإثيوبية ببداية ملء بحيرة سد النهضة تمثّل معضلة أمام وساطة الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى إمكانية تجاوز الخطوة والعمل على وضع اتفاق محكم بين الدول الثلاث.

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