تركيا تتحدى الإرادة الدولية وتقود الحشود نحو سرت

المصدر: دبي، بنغازي - البيان

حشدت ميليشيات الوفاق، مزيداً من القوات باتجاه مدينة سرت الليبية، مع تحرك مستمر للقوات التركية عبر طائرات الاستطلاع، في مؤشرات على هجوم يتم التحضير له. وكشفت مصادر عسكرية لـ«البيان» عن ارتفاع وتيرة التهديدات العسكرية غرب مدينة سرت، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة كبيرة للطائرات المسيّرة التركية.

وقالت المصادر إن تعزيزات عسكرية تصل تباعاً لتشكيلات الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، كما حطّت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب العاصمة طرابلس. وشدد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على أن قوات الجيش وجميع الوحدات العسكرية على أتمّ الجاهزية لصد أي هجوم من قبل الأتراك وحلفائهم.

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