حالتا وفاة و553 إصابة بـ"كورونا" في الكويت

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 58221، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 404 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 143 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 836 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 48381 حالة.

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