زلزال بقوة 4.5 درجات شمالي الجزائر

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ميلة التي تقع على مسافة 400 كيلومتر شمالي البلاد.

وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية إن مركز الهزة حُدد على بعد كيلومتر واحد شمالي بلدة سيدي مروان.

ولم تعلن السلطات عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وأمس الخميس، سُجل زلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي شرق بلدة أوقاس بولاية بجاية شرقي البلاد.

وأول من أمس الأربعاء، سُجل بنقطة المنطقة زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، كما تم رصد زلزال آخر في اليوم نفسه بقوة 3 درجات بمنطقة لازرو بولاية باتنة.

وشهد شمالي الجزائر، في الأيام القليلة الماضية، العديد من الزلازل بدرجات متوسطة تراوح بين 3 و4.5 درجات.

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