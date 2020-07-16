الجزائر تقضي على إرهابيَّين جنوبي العاصمة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر القضاء على إرهابيين اثنين، اليوم، بولاية المدية (90 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائرية).

وقالت الوزارة، في بيان نشرته في موقعه الرسمي اليوم، إن العملية، التي قامت بها مفرزة من الجيش إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الشاون ببلدة دراق بولاية المدية، لاتزال متواصلة، وأفضت إلى ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف.

وأكدت أن هذه العملية تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش، عبر ربوع الوطن كافة، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكانت مفرزة للجيش تحفظت، أمس، على بندقية تكرارية وأغراض مختلفة، خلال عملية بحث وتمشيط بالمنطقة نفسها.

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