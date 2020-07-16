الجيش الليبي يحصّن سرت لصد أي تحرك تركي

المصدر: بنغازي ـ البيان، وكالات

بدأت استعدادات الجيش الليبي لصد أي تحرك تركي للهجوم على سرت والجفرة، حيث قامت بنشر منظومة دفاع جوي متطورة على الحدود الشرقية مع مصر، في إطار تأمين الحدود، في ظل نشر قوات تركية بجانب مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فيما حذرت الجامعة العربية من التصعيد التركي في ليبيا. وأكد الجيش الوطني الليبي أنه اتخذ خطوات استباقية في تأمين السماء ومنطقة الأمان الجوي للجفرة – سرت، وسط أنباء عن اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومة دفاع جوي متطورة. وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة. مضيفاً «نحن جاهزون لكل الاحتمالات وسنصد أي عدوان تركي».

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