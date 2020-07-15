مصر تسجل 73 وفاة و 929 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، "الثلاثاء" ، عن تسجيل 929 حالة إصابة جديدة و73حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى "الثلاثاء"، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 569 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة.

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