الكويت تسجل 3 وفيات و666 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" إلى 396 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند اليوم، إنه تم تسجيل 666 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفاً و174 حالة.

وأشار السند إلى وجود 156 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 805 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 46 ألفاً و161.

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