مصر تسجل 931 إصابة بفيروس كورونا و77 حالة وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية "الاثنين" تسجيل 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و77 حالة وفاة مقابل 912 حالة إصابة جديدة و89 حالة وفاة الاحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس حتى اليوم الاثنين بلغ 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تماثلت للشفاء و3935 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

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