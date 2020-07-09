القضاء المصري يؤيد السجن المؤبد لمرشد الإخوان و5 آخرين

المصدر: د ب أ

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم، عقوبة السجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وخمسة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت عام 2013.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم التي أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في الخامس من ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد ضد بديع وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي.

وصدر الحكم من الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة "إرهاب" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان، وهم: سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف لوفاته.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة".

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