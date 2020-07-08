مصر تسجل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، "الثلاثاء"، تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 480 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى "الثلاثاء"، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

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