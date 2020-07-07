مصر والأردن وألمانيا وفرنسا تحذر من ضم الاحتلال أراضي فلسطينية

المصدر: د ب أ

حذر وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن إسرائيل بشكل واضح من الضم المقرر لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء تحذير الوزراء الأربعة في بيان وزعته الخارجية الألمانية اليوم.

وقال البيان: "نرى بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وسوف يعرّض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر".

يُذكر أن وزراء خارجية الدول الأربع: سامح شكري (مصر)، وهايكو ماس (ألمانيا)، وجان إيف لودريان (فرنسا)، وأيمن الصفدي (الأردن)، أجروا مشاورات في هذا الشأن في وقت سابق عبر الفيديو.

وأضاف الوزراء الأربعة في بيانهم: "لن نعترف بأي تغيير في حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع، كما أننا متفقون على أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يسفر عن آثار خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وقد يمثل عائقاً كبيراً أمام المساعي التي تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل".

وأكدوا أن هناك التزاماً راسخاً بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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