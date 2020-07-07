السعودية تستأنف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 22 يوليو الجاري.

صرح بذلك المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، إذ أكد أنه نظرا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، حيث تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، وفقاً لموقع "عكاظ".

ودعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليا والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام.

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