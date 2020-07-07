سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 224 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1262 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48 ألفا و997 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 968 حالة لعمانيين، و294 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1854 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 31 ألفا.

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