مصر تسجل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "الاثنين" انخفاضا من 1218 "الأحد". وبهذا يتراجع العدد اليومي لإصابات كورونا عن الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو الذي شهد تسجيل 910 إصابات.

لكنها الوزارة أبلغت عن تسجيل 79 وفاة اليوم ارتفاعاً من 63 الأحد.

وأضافت الوزارة أن 512 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 76222 من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.

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