قصف جوّي إسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء أمس الأحد، فى موقعها الإلكتروني أنه تردد أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة، بعدما أشار إلى أن مسلحين أطلقوا ثلاثة صواريخ من القطاع على إسرائيل أمس.

كما أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء بأن الطائرات الإسرائيلية "قصفت مرصدا شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة".

وأضافت أنه سُمع دوي انفجار آخر شرق مدينة غزة، وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تحلق في أجواء القطاع.

وفى الوقت ذاته، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن مساء أمس الأحد هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وذكرت المصادر أن الهجمات استهدفت مواقع تدريب وأخرى للرصد في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في مجتمعات إسرائيلية قرب القطاع الساحلي الفلسطيني، وسط تحذيرات للسكان بضرورة الإسراع في الاحتماء بالغرف الآمنة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل غروب الشمس، بينما اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مقذوفا ثالثا أطلق بعد الغروب.

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